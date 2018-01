The examples populate this alert with dummy content

SEGURIDAD Una oleada de robos dispara la alarma en la comarca Los alcaldes reclaman mayor presencia de la Guardia Civil para evitar nuevos asaltos lunes, 08 de enero de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (08/01/2018) La comarca de El Comtat ha sufrido una oleada de robos en las últimas semanas que ha disparado la alarma en los municipios afectados. Benimarfull, L’Orxa y L’Alqueria d’Asnar han padecido los robos, de diversa consideración. Los alcaldes han reclamado a la Guardia Civil que intensifique la vigilancia. La localidad más afectada es Benimarfull, que en la semana antes de Navidad sufrió cuatro robos en domicilios particulares. Todos los asaltos se produjeron en segundas residencias, según ha explicado el alcalde, Carlos Montava. “Ha sido un mal trago porque no es habitual que se produzcan tantos robos en tan poco tiempo”, señala. Según sus datos, tres de los cuatro robos se produjeron por la tarde, entra las 18.00 y las 19.00 horas. La semana antes de Navidad fue asaltado también el Ayuntamiento de L’Orxa. El alcalde, Arnaldo Dueñas, ha explicado que los ladrones apenas se llevaron una pequeña cantidad de dinero en efectivo. “Había otros elementos de valor, como los equipos informáticos, pero no los tocaron”, detalla. El robo sí se saldó con daños en las puertas. La misma noche del asalto los ladrones intentaron robar en el bar Xixarra. La pasada semana, la noche del 2 al 3 de enero, el establecimiento fue objeto de robo. “En esta ocasión sí entraron”, confirma el alcalde. Se apoderaron de la recaudación de la máquina recreativa. Otro de los municipios afectados por robo ha sido L’Alqueria d’Asnar. A principios de diciembre los ladrones accedieron a la piscina municipal, según explica el alcalde, Jaume Pascual. El botín fue mínimo, según el regidor, y los ladrones apenas causaron daños. El Ayuntamiento de Benimarfull ha reclamado a la Guardia Civil que intensifique la vigilancia en la zona para frenar la oleada. La misma petición realizó el Ayuntamiento de L’Orxa tras denunciar el robo en sus dependencias.