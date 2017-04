The examples populate this alert with dummy content

TRAGALUZ Una pasión envenenada Antonio Canales desata todo su arte en Tragaluz, donde nos habla de su último espectáculo: 'Trianero'. /El director, coreógrafo y bailaor dará una masterclass en Alcoy jueves, 06 de abril de 2017 "A mis alumnos, me gusta inculcarles la danza en la sangre, como un veneno". Antonio Canales regresa a Alcoy este fin de semana, los días 8 y 9 de abril, para compartir la disciplina que mejor domina: la danza y el arte flamenco. Canales, que impartirá una masterclass en el centro de danza B&B, está inmerso en su nuevo espectáculo, donde su madre octogenaria, Pastora de los Reyes, debuta. Se llama Trianero. "El flamenco es un grito, una expresión del alma, no solamente en Andalucía ni con los gitanos". El director, coreógrafo y bailaor trae por sus venas y directamente a Alcoy esa pasión envenenada que le da vida. Es un placer recibirle en Tragaluz en un programa que acaba siendo puro sentimiento. Imagen: www.deflamenco.com