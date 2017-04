The examples populate this alert with dummy content

EBRO 1-1 ALCOYANO Una piedra más en el camino El Deportivo Alcoyano ha empatado a 1 frente el Ebro – Los de Seligrat, con una marcha más, han salido a por todas incluso jugando con uno menos tras la expulsión de Mariano Sanz domingo, 09 de abril de 2017 Los tres puntos se le resisten al Deportivo Alcoyano en las últimas salidas. El motivo para nada tiene que ver con el juego, el empuje y las ganas del equipo de Toni Seligrat, que se lanzó al agua apostando por una defensa de tres buscando la victoria fuese como fuese. El delantero, Mariano Sanz, en su vuelta tras su última lesión, realizó un gran papel en el terreno de juego disputando cada balón y poniéndole las cosas complicadas a la zaga del Ebro. En el tramo final de partido, el de Benidorm vio la segunda amarilla por rematar con la mano, lo que supuso que el Alcoyano jugase los últimos minutos en inferioridad numérica. Esto ni fue un obstáculo para los de Alcoy, que tuvieron en varias ocasiones el gol de la victoria después de que David Torres en el 75 anotase en tanto del empate. El partido entre el Ebro y el Alcoyano en “El Carmen” arrancó con mucha intensidad por parte de ambos equipos que eran conocedores de la importancia de sumar los tres puntos, ya que el empate cosechado de poco sirve tanto a un conjunto como al otro. El Deportivo quería aprovechar el empate del tercer clasificado, el Valencia Mestalla, ante el Llagostera para ampliar su ventaja y tratar de recortársela al líder, el Barça B que juega a domicilio ante el Badalona. Partido importante, ya que el filial blaugrana se juega asentarse en el liderato y el Badalona está empatado a puntos con el Atlético Baleares por lo que una derrota podría suponerle que la próxima jornada se quedase fuera de los puestos de play off. Tras muchísima intensidad y llegadas por parte de ambos equipos al área rival pero sin causarle mucho trabajo a ninguno de los dos porteros se llegó al descanso con 0-0 en el marcador. En la reanudación un error en la defensa blanquiazul y del portero Marc Martínez provocó que el conjunto local, el Ebro, se adelantase en el marcador poniendo el 1-0. Ese gol descuadró a los de Toni Seligrat que durante unos minutos se quedaron un tanto `atascados´. Ángel entró en el terreno de juego sustituyendo a Álvaro García, este cambio dio vida al Alcoyano. El canterano, en su entrada ya dispuso de una de las mejores ocasiones del partido lanzando el esférico al larguero en el segundo balón que tocó. Las llegadas de peligro del Alcoyano no cesaron hasta que en el 75 David Torres puso el empate con un gol por la escuadra. Seguidamente, Seligrat cambió el esquema y se quedó con una defensa de tres tras la entrada al terreno de juego de Jorge Hernández por Pau Bosch. A por todas, ese era el objetivo del Alcoyano en esos momentos, y así continuó hasta el final del partido. Ángel tuvo en sus botas el 1-2. De nuevo, la salida del Alcoyano en césped artificial, tuvo un contratiempo. La expulsión del Mariano Sanz por doble amarilla tras ver la segunda por un remate con la mano. A pesar de ello, el que parecía estar en inferioridad numérica era el Ebro porque los de Seligrat continuaron luchando hasta el final, algo que no se consiguió sumando un punto a domicilio a la espera de lo que suceda esta tarde entre el Badalona-Barça B. NO