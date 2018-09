Una pista d'skate i aparells de cal·listènia marquen el top 5 dels pressupostos participatius de Muro

El passat divendres 21 de setembre va finalitzar el període de votació de la tercera edició dels Pressupostos Participatius de Muro. Després de fer el recompte, les propostes més votades i que s’inclouran al pressupost de 2019 són, per ordre de vots: la construcció d’una pista de "Pumptrack" (per a la pràctica de skate, patinets, BMX) al poliesportiu; la col·locació d’aparells de gimnàstica al aire lliure per a la pràctica de cal·listènia i l’adquisició i instal·lació de bancs per diferents llocs del poble.

"Les xifres de participants superen les d’edicions anteriors amb un total de 335 votants, dels quals 308 ho han fet per via telemàtica", ha remarcat el regidor de Participació Ciutadana, Eli Pérez. El procés va arrancar el passat 20 de juny, amb l’arreplegada de propostes fins el dia 12 de juliol i va continuar amb l’estudi i validació tècnica per part dels funcionaris municipals entre el 13 de juliol i el 6 de setembre. Del total de les 50 propostes presentades, van passar a la fase de votació 22, que han pogut ser votades del 10 al 21 de setembre per tots els empadronats a Muro majors de 16 anys.

Altres iniciatives ciutadanes

Altres propostes que es realitzaran dins dels pressupostos participatius de 2018-19, ja que es tracta de quanties econòmiques menors, són l'habilitació d'una aula municipal d’anglès amb projector, equip de so i reproductors de DVD i CD, i plantar arbres d’ombra a la zona verda que hi ha enfront de la redona del sortidor -avinguda Gandia-, freqüentada per la gent gran del poble. Cal remarcar que la quarta i cinquena opció més votades han quedat fora per excedir-se del pressupost, una vegada descomptades les quantitats de les propostes que han quedat en primer lloc. Aquestes han sigut: la instal·lació de proteccions en el carril per a vianants que hi ha des del carrer Triana fins al CP Montcabrer i condicionar la zona d’ombra del moll de l’estació, incloent la instal·lació de joguines infantils, bancs i papereres. "No es descarta poder incloure-les en un futur en altres partides del pressupost municipal donat l’interès de la ciutadania", ha comentat Pérez.