OBRAS Una plataforma implica a las entidades por la finalización de la CV-60 La Comisión Ciudadana, que reclama la finalización de las obras de la autovía a Gandía, busca sumar su adhesión a las 6.000 firmas de particulares ya conseguidas miércoles, 10 de mayo de 2017 escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (10/05/2017) La CV-60, que conecta por el interior las Comarcas Centrales, es- según la Comisión Ciudadana que reclama su finalización- un elemento vertebrador de la Foia de Castalla, L’Alcoià, El Comtat, La Vall d’Albaida, La Costera, La Safor, Les Marines con las provincias lindantes de Castilla La Mancha. Consideran que esta autovía, pendiente desde 2007, fomentaría el crecimiento económico de la zona y beneficios a la industria, la agricultura, el turismo, comercio y servicios. Con este argumento la plataforma ciudadana espera sumar a las 6.000 firmas que lleva recabadas, las adhesiones de entidades, empresas e instituciones de la comarca. Ya cuentan con las de la Cámara de Comercio y ATEVAL. En este sentido han iniciado una campaña con la que reclaman a la Generalitat que complete los 23 kilómetros que restan. La Comisión Ciudadana cuenta con el respaldo del Consorcio de las Comarcas Centrales y los ayuntamientos de Alcoy, Muro y Cocentaina. Se ha reunido con todos los grupos en las Cortes valencianas para que el proyecto, aprobado en 2007 por 64,4 millones de euros, no quede aparcado en un cajón.