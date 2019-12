The examples populate this alert with dummy content

AGORA Una plataforma de servicios gana la cuarta edición de Activa Àgora Alejandro Ripoll es el responsable de la empresa que ha desarrollado la plataforma que plantea todo tipo de ayuda a domicilio vía internet miércoles, 18 de diciembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (18/12/2019) Finaliza la cuarta edición de Activa Àgora con Alejandro Ripoll como ganador. El responsable de la empresa, que ha desarrollado la plataforma, que plantea todo tipo de ayuda a domicilio vía internet, ha estado en el espacio Agora de Radio Alcoy. El proyecto ha salido con el asesoramiento y formación del programa Activa Ágora que impulsa FEDAC, el Ayuntamiento de Alcoy y el CEEI. Uno de sus técnicos, Jordi Tormo, ha destacado la repercusión de la iniciativa en sus cuatro ediciones. La organización anuncia la convocatoria de la quinta edición del programa.