MIG ANY 2019 Una presentación de cargos llena de emoción y aplausos El Teatre Calderón ha vuelto a albergar la presentación de los capitanes y alféreces para las fiestas 2020, así como el Sant Jordiet, Fernando Rius viernes, 25 de octubre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp más información https://youtu.be/yY851_59W5g El Teatre Calderón ha vuelto a ser sede de la presentación oficial de los cargos que encabezarán las tropas moras y cristianas en las próximas fiestas de 2020. Como uno de los actos centrales del Mig Any 2019, se han dado a conocer a los capitanes y alféreces de ambos bandos. Rafael Tortosa y Alfonso Moreno, en el papel de Capitán de las filaes Cordón y Muntanyesos, y Ximo Brotons y Rafael Aracil, en el cargo de Alférez de los Cruzados y Ligeros, han sido los protagonistas de este acto, en el que también ha tenido una importancia fundamental el niño Fernando Rius Mestre, Sant Jordiet 2020 de la filà Chano.