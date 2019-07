The examples populate this alert with dummy content

COCENTAINA Una Publicació amb homenatge especial a la Mareta Els festers majors van girar les seues esquadres al passar per davant del Monestir i els més menuts van fer una ofrena de flors a la Patrona pel seu V Centenari lunes, 01 de julio de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (01/07/2019) Cocentaina va celebrar la seua Publicació amb molta calor i molta participació i amb un homenatge especial a la Mare de Déu del Miracle. Un representant de cada bàndol majors i infantils van partir a les 19 hores des de la plaça de l’Ajuntament i van recórrer els principals carrers d’Alcoi. El president de la Junta de Festes de Moros i Cristians, Hipòlit Borras, ha fet una valoració d’aquest acte, explicant que tot i la calor l'anunci de la festa va tindre molta participació i va transcòrrer sense incidents. A més Octavio Cerdá es va estrenar com a regidor de Festes. Borrás també ha recordat que per la nit van tindre lloc les primeres voltetes i que la Publicació d’aquest any ha tingut l’acte simbòlic de l’homenatge del patró Sant Hipòlit a la Patrona, la Mare de Déu del Miracle pel seu V centenari. Els esquadres majors van girar esquadra quan van arribar al Monestir i els menuts li van fer una ofrena de flors amb la creu i la mitja lluna i es van fer una foto històrica en el camerí de la verge.