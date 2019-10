The examples populate this alert with dummy content

TURISMO Y PROMOCIÓN Una quincena de influencers vivieron de primera mano la Fira Modernista Invitados por la Asociación de Turismo Alicante Interior, han dejado constancia de los distintos actos en sus respectivos soportes informativos, plataformas digitales, blogs, webs y redes sociales jueves, 03 de octubre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp Más de 15 influencers, bloggers, instagramers y periodistas llegados de todas partes de la Comunidad Valenciana han visitado Alcoy durante la Semana Modernista y han podido disfrutar en primera persona de los encantos y particularidades de esta muestra cultural que ha contado con infinidad de actos repartidos en una extensa semana y en los que han participado prácticamente todas las entidades cívicas, culturales y sociales de la ciudad. Esto ha sido posible gracias a la invitación de la Asociación de Turismo Alicante Interior, entidad que forma parte de FEDAC, Federación de Empresas de L’Alcoià y El Contat. Los influencers se han lllevado una grata impresión del poder de convocatoria y de la variedad de opciones de ocio y entretenimientos desplegados por los alcoyanos en esta tercera edición de la Fira Modernista y han dejado constancia en sus respectivos soportes informativos, plataformas digitales, blogs, webs y redes sociales; provocando así un efecto promocional multiplicador entre todas las personas que los siguen. En todas sus redes sociales se pueden ver fotografías, videos e historias con imágenes y momentos de la Feria Modernista de Alcoy. Ese material, de igual manera, se utilizará para la confección de una colección que servirá para la promoción de la feria del próximo año y también de la Ruta Modernista de Alcoy. Además de los canales de comunicación y promoción de la Feria habituales, la presidenta de la Asociación de Turismo Alicante Interior, Indira Amaya, considera que "es muy importante contar con otros informadores como los influencers, que cubren y difunden un evento que se consolida como una gran oferta turística en la ciudad de Alcoy, un evento apoyado por la Asociación desde el primer año con este tipo de acciones promocionales". Amaya quiere agradecer el apoyo de los establecimientos asociados que han acogido a todas estas personas en sus dependencias. Además, el Patronato de Turismo Costa Blanca ha permitido a la Asociación de Turismo disponer de medios económicos, a través de una línea nominativa, para costear estas acciones de promoción.