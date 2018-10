The examples populate this alert with dummy content

AMB BICI PER LA VIA VERDA Una reivindicación sobre ruedas Cientos de personas se suman a la marcha ciclista para reivindicar la conversión en vía turística el trazado del tren Alcoy-Gandia lunes, 01 de octubre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp “Imaginad todo el uso que se le puede dar a este recorrido”. Con este mensaje culminó este domingo una nueva edición de Amb bici per la via verda, la ruta ciclista entre Alcoy y Gandia que ha destacado por su carácter reivindicativo para conseguir que el antiguo trazado ferroviario se convierta en un trayecto turístico de conexión entre el interior y la costa. Entre L’Alcoià y El Comtat y La Safor. Cientos de vecinos de la comarca se sumaron a la ruta, que partió a primera hora de la mañana desde Alcoy para llegar sobre mediodía a Villalonga. “Nuestra reivindicación es que continúe en uso para unir los pueblos del País Valencià”, señaló el manifiesto, que añadió: “la economía ya no depende únicamente de la industria, motivo principal de la creación del tren. Ahora sabemos que el deporte, la cultura, el turismo, son sectores que pueden generar negocio. Por tanto, debemos ser ambiciosos y pedir la adecuación de la vía verde para que pueda servir, una vez más, como dinamizadora económica de nuestras poblaciones”. En la marcha participaron los concejales de Deportes de Alcoy, Muro y Cocentaina. Alberto Belda, concejal de Deportes en Alcoy, ha destacado el “gran ambiente” de la marcha, que permite combinar la práctica deportiva con el disfrute de un “espectacular paisaje”. La puesta en valor del trazado es la gran aspiración de los ayuntamientos. El proyecto lo ha asumido el Consorcio de las Comarcas Centrales, que ha solicitado la ayuda de la Generalitat. “Debemos saber implicar a las administraciones superiores”, ha recalcado el concejal de Deportes de Muro, Eli Pérez.