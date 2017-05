The examples populate this alert with dummy content

EDUCACIÓN Una serie sobre el acoso escolar de carne y hueso Las alumnas de Sexto de Primaria del colegio Santa Ana protagonizan una mini serie para combatir el bullying de manera directa jueves, 25 de mayo de 2017 Perdida en el cole. Este es el título de la mini serie, de cinco capítulos, que las alumnas de Sexto de Primaria del colegio Santa Ana han lanzado con el objetivo de acabar con el acoso escolar sin tapujos, llegando directamente al espectador. La trama se centra en situaciones que ocurren a diario en muchos centros educativos que, además, son comentadas y analizadas por las propias protagonistas. Perdida en el cole tendrá una periodicidad semanal y estará disponible en el canal de Youtube del colegio Santa Ana, donde ya está colgado el tráiler. Los capítulos estarán disponibles en una lista de reproducción con el nombre Perdida en el cole- Stop Bullying. El objetivo del proyecto es llegar de manera real al alumnado de cualquier centro educativo y que cualquier docente pueda utilizarlo como recurso en su aula.