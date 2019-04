The examples populate this alert with dummy content

HORA DEL MEDI AMBIENT Una solució pel riu Frainos i l'amor per la climatologia En el suplement mensual que dediquem al medi ambient parlem avui del desastre per la tala massiva del bosc de ribera al riu Frainos, el principal afluent del riu Serpis, al terme de Benilloba, i de la jornada dedicada al Clima que acull Beniarrés aquest dissabte miércoles, 27 de marzo de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora del Medi Ambient (27/03/2019) L'Hora del Medi Ambient d'aquest 27 de març està enfocada en dues vessants. En la primera, abordem la problemàtica de la destrucció del riu Frainos, encara sense protecció, a dia d'avui. Convidem a Mercedes Camps i Mariano Tomàs, membres de la Coordinadora d'Estudis Eòlics del Comtat, que demanen que es restablisca el paisatge que està afectant als terrenys de xops, de propietat privada. A més a més, el nostre home del temps habitual, Enrique Moltò, ens apropa a la jornada que aquest dissabte, 30 de març, acull el Museu del Clima de Beniarrés, amb el convidat estrela Francesc Mauri, meteoròleg i presentador de TV3.