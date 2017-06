The examples populate this alert with dummy content

AGRICULTURA Una start up fomenta la creación de bancos de tierra en la comarca Buscatierras moviliza con mociones a los ayuntamientos para que regulen la cesión de parcelas abandonadas a personas sin empleo martes, 20 de junio de 2017 escúchalo en AUDIO Hora del Medi Ambient (16/06/2017)

AUDIO Informativo comarcal (20/06/2017) La start up Buscatierras moviliza a los ayuntamientos de la comarca para crear bancos de tierra que ofrecer a personas sin empleo. La empresa, especializada en dinamización rural y miembro de la Asociación de Emprendedores Rurales, está presentando mociones en los ayuntamientos para que creen este censo de terrenos, tanto públicos como privados, que actualmente permanecen en abandono y que pueden ser trabajados por personas sin empleo. El último ayuntamiento que ha aprobado la creación de estos bancos de tierra es Alfafara. Joan Carles Caldentey, uno de los socios de Buscatierras, recalca que la administración local es fundamental para poner en práctica este tipo de iniciativas. Caldentey explica que la Federación Valenciana de Municipios y Provincias cuenta con un modelo de ordenanza para regular estos bancos de tierra, lo que facilita los trámites. La empresa mantiene contactos con la Diputación de Alicante para que pueda ofrecer ayudas económicas y de formación similares a las que ya ofrece la Diputación de Valencia. El gran objetivo es crear, junto a la Conselleria de Agricultura, una red de tierras autonómica con la que activar terrenos de cultivo actualmente abandonados.