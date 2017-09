The examples populate this alert with dummy content

METEOROLOGÍA Una tormenta de granizo provoca daños en cultivos de El Comtat Oliva y almendra sobre todo-La tormenta también ha descargado en el casco urbano de Cocentaina y Muro domingo, 10 de septiembre de 2017 Una tormenta de dimensiones considerables ha descargado esta madrugada sobre El Comtat. La tromba, que contenía granizo y agua, ha afectado a las ramas de los olivos y almendros que estos días estaban cargados de fruto. La precipitación ha afectado también al casco urbano de Cocentaina donde las hojas de los arboles se han acumulado en el suelo tras ser desprendidas de los árboles a causa de la fuerza de la tromba. Agua y granizo han cubierto las aceras y calzada tanto en Cocentaina como en Muro.