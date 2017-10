The examples populate this alert with dummy content

TOTS SANTS Una tradición de lo más moderna El presidente Ximo Puig inaugura la Fira más gigante, que prevé alcanzar los 500.000 visitantes durante los cinco días de certamen martes, 31 de octubre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (31/10/2017) Una tradición de lo más moderna arranca este miércoles en Cocentaina. La Fira de Tots Sants abre sus puertas a las 10 y media de la mañana con la presencia del presidente de la Generalitat, Ximo Puig. Los datos hablan de un evento gigante: 136.000 metros cuadrados de superficie ocupados por 750 expositores que ponen a la venta productos valorados en más de 50 millones de euros. La oferta es amplísima y diversa, como ha subrayado a RADIO ALCOY la alcaldesa, Mireia Estepa. El presidente del Consejo Valenciano de Colegios de Abogados, Juan José Tortajada, será el encargado de leer el Privilegi por el que en 1346 el rey Pere IV autorizó la celebración de la feria que, 671 años después, aspira a ser Bien de Interés Cultural y se ha convertido en escaparate de la oferta turística de la Comunidad. La zona de turismo, con 1.700 metros cuadrados, cuenta con municipios de las tres provincias. La organización espera unos 500.000 visitantes durante los cinco días de certamen. La concejal recalca el refuerzo de la señalización para facilitar los accesos a las zonas de aparcamiento.