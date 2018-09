The examples populate this alert with dummy content

EXPOSICIONES Una Transición de colores Alcoy muestra en una exposición sus cuarenta años de arte en la calle con motivo del festival de cultura urbana- La inauguración es esta tarde, a las ocho, en la sala Àgora miércoles, 26 de septiembre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (26/09/2018) En las décadas de los setenta y ochenta del pasado siglo se inició en las calles de Alcoy un arte urbano tolerado que, a base de pincel y bote de pintura, expresaba sobre los muros las principales preocupaciones de los colectivos ciudadanos más inquietos, en un intento de recuperar el tiempo perdido durante la dictadura. Temas que hoy siguen estando de actualidad, como el indigenismo, la protección de la naturaleza, el consumismo, el anti-belicismo, y que ahora llegan en formato de exposición con motivo del festival urbano que Alcoy celebra esta semana. 40 años de arte en la calle, desde 1978 hasta 2018. Este es el título de la muestra comisariada por José Luis Antequera y Vincent Company Van der Spek con la que pretenden exhibir una aproximación al arte urbano durante la Transición, iniciado por multitud de movimientos asociativos de Alcoy. Un momento que, tras un par de décadas de actividad en las calles alcoyanas, estuvo marcado por un relevo generacional de jóvenes. Esta exposición pretende abarcar, en el que es un segundo bloque temático, la gestación y desarrollo del movimiento graffiti en la escena alcoyana, fijado en los noventa. La muestra 40 años de Arte en la calle 1978/2018 se inaugura este miércoles, 26 de septiembre, en la Sala Ágora de Alcoy, a las ocho, donde podrá visitarse hasta el 26 de octubre.