The examples populate this alert with dummy content

DEFICIENCIAS Una tromba de agua colapsa la nueva rotonda de El Collao Operarios municipales intervienen en la limpieza de la tierra arrastrada por la lluvia miércoles, 09 de mayo de 2018 Compartir Twitter Whatsapp En apenas media hora una tromba de agua descargó entre 12 y 17 litros de agua por metro cuadrado este martes en Alcoy. La intensa precipitación colapsó la nueva rotonda de El Collao, en funcionamiento desde el 20 de abril. Menos de un mes después de su apertura, la infraestructura registró su primer problema: no evacuó el agua y quedó inundada. La precipitación se produjo entre las 15.45 y las 16.10 horas. La lluvia arrastró tierra de las nuevas isletas hacia las calles colindantes a la rotonda, lo que obligó a intervenir a las brigadas municipales, que limpiaron la zona. La obra, pese a estar en funcionamiento, no ha sido definitivamente recepcionada. Los problemas registrados en la rotonda de El Collao son similares a los que padeció una de las últimas obras realizadas por el Ayuntamiento: la rehabilitación del puente de San Jorge, que tuvo que multiplicar los puntos de evacuación de agua para impedir la anegación del puente. Ambas obras han corrido a cargo de la misma empresa, Vilor, que junto al Ayuntamiento va a introducir mejoras para mejorar el drenaje. La nueva rotonda ha costado 339.000 euros.