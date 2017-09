The examples populate this alert with dummy content

TRAGALUZ Una ventana con vistas al Modernismo El suplemento cultural dirigido por Marta Gisbert se abre de par en par para respirar los aires de la que fue una época gloriosa con la recreación de un café modernista con seis invitados de excepción jueves, 21 de septiembre de 2017 Alcoy. Finales del SXIX. A los cafés no podían entrar las mujeres y, aquellas que los regentaban, en muchas ocasiones, eran de dudosa reputación. Pero tampoco podían pisar un local los hombres de clase trabajadora. Y es que la fin de siècle y la belle époque no eran aptas para todos. Bienvenidos a nuestro café, remodelado, pero con el aroma de aquello que conserva la misma esencia, dos siglos después. A un lado de la barra, se sienta nuestro primer invitado en Tragaluz: el historiador Gabriel Guillem. Le acompañan sus homólogos Jacqueline Charron, formada en el París de la época, y Joel García. A la tertulia también asisten los artistas Damià Jordà y María Penalva, además del experto en música Eduard Terol. Todos toman café -o té o vermouth-. Todos, y todas, están invitados a hablar del pasado en una época, el Modernismo, que huía precisamente de ese giro nostálgico, de este tipo de tortícolis, para centrar su mirada hacia el presente, el progreso. El menú arranca muy interesante: ¿Qué es el Modernismo? Naturaleza, exotismo, libélulas, lagartos. El debate está abierto. Bienvenidos al Café del Modernismo de Tragaluz.