RECONOCIMIENTO Una vida al servicio de Cruz Roja La ONG concede su Medalla de Oro al alcoyano José Cuenca, que trabaja para la asamblea local de Alcoy desde hace 57 años lunes, 11 de junio de 2018 Compartir Twitter Whatsapp Cruz Roja Española ha concedido su Medalla de Oro a uno de los voluntarios más veteranos: José Cuenca Sánchez. Pertenece a la asamblea local desde junio de 1961. Tenía entonces 19 años. 57 años después, Cuenca mantiene su actividad como voluntario. Cruz Roja destaca la sorprendente vitalidad y asiduidad en los servicios que mantiene a sus 77 años. El acto de entrega de la Medalla de Oro se celebró el viernes.