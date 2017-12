The examples populate this alert with dummy content

TRAGALUZ Una viuda atípica Tragaluz abre su espacio para recibir a la prometedora soprano Ascensión Padilla, que encarna a Ana de Glavari, la 'viuda alegre', el domingo, a las 18 horas, en el Calderón viernes, 15 de diciembre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Tragaluz. Suplemento cultural (14/12/2017) Una viuda adinerada, independiente, a favor del voto femenino, a quien no le faltan admiradores. Este es el personaje al que dará vida Ascensión Padilla, la soprano que encarnará a Ana de Glavari en la famosa y tan reinterpretada obra de Franz Lehár, que llega al Calderón este sábado, a las 18 horas, de la mano de Vocemmus y la Sinfónica Alcoyana. Ascensión no será la viuda típica, como ella misma ha reconocido en su paso por Tragaluz. Se ha esmerado en beber de las influencias de las grandes divas -en blanco y negro- de principios del SXX para lograr imprimir originalidad a esta gran mujer. De opereta, música e independencia femenina hablamos ayer en Tragaluz. ¿Te lo perdiste? Aquí tienes el audio.