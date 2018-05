The examples populate this alert with dummy content

REIVINDICACIÓN Unai Sordo anima en Alcoy a movilizarse contra la precariedad CCOO prepara junto a UGT un calendario de protestas contra la patronal y el Gobierno de Rajoy jueves, 10 de mayo de 2018 Compartir Twitter Whatsapp El secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, ha expuesto a los delegados del sindicato en L’Alcoià y El Comtat el calendario de movilizaciones para reivindicar la negociación colectiva que permita aumentar los salarios, reducir la temporalidad y fomentar la igualdad. La primera protesta, común en toda España, será el 22 de mayo. La mayor parte finalizará ante las sedes de las asociaciones empresariales. Sordo ha responsabilizado a los empresarios, en connivencia con el Gobierno del Partido Popular, de la “intensísima devaluación salarial” que ha sufrido el país. “Las empresas ganan más que antes de la crisis, pero no se refleja en los trabajadores”, ha dicho Sordo antes de ser recibido por el alcalde, Antonio Francés, en el Ayuntamiento de Alcoy y de reunirse con cerca de 200 delegado en la sala Ágora. El dirigente sindical ha reivindicado la recuperación de la negociación colectiva para elevar los salarios a un mínimo de 951 euros, reducir la temporalidad de los contratos y evitar la desigualdad de género. “Vamos a movilizarnos para exigir a los empresarios que hay que repartir la riqueza a través de los salarios”, ha manifestado el secretario general de Comisiones Obreras, acompañado por la secretaria comarcal, Manuela Pascual, y por el autonómico, Arturo León, que ha alertado que la situación laboral valenciana es peor que la del conjunto de España por la predominancia del turismo y los servicios. Sordo ha criticado el acuerdo presupuestario para elevar las pensiones en un 1,6% porque “no responde al problema, que precisa de una política estratégica que garantice el sistema de pensiones”.