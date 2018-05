Unas 600 personas protestan contra la política del Consell para erradicar xylella

Unas 600 personas se han manifestado este viernes en Benissa para reclamar un cambio en la política que la Generalitat está aplicando para combatir xylella fastidiosa, la bacteria que amenaza con arrasar los almendros de El Comtat y La Marina. Los manifestantes cortaron la carretera nacional 332 bajo el lema No al arranque de árboles sanos. Plan de Contención ¡ya!

Con esta reivindicación, convocada por la Asociación de Jóvenes Agricultores y dos plataformas de afectados, los agricultores mostraron su disconformidad con el plan de “erradicación masiva” que consideran ineficaz y una seria amenaza para el sector agrario y para el paisaje de la zona, incluso para el espacio protegido de la sierra de Bèrnia.

Los manifestantes han denunciado que la aplicación del Plan de Erradicación responde simplemente a intereses económicos de la Generalitat: el plan de erradicación lo financia Europa, que no concede fondos para planes de contención. “Basta ya de mentiras. El plan de erradicación que está aplicando la Conselleria de Agricultura es una excusa para seguir obteniendo fondos europeos. Realmente no va encaminado a acabar con la bacteria, porque ya no estamos ante casos aislados y porque, además, no se está aplicando como marca el protocolo. Hay muchísimas irregularidades, como no fumigar antes de arrancar, no extraer el árbol de raíz, por lo que se están produciendo rebrote. Están haciendo una chapuza para quedar bien cara a la galería, es decir, Europa, que vamos a acabar pagando los ciudadanos y agricultores de los pueblos”, afirma José Ferrer, miembro de Afectados Xylella Benisa.

Lourdes Ferrer Cabrera, presidenta de la Asociación de Vecinos de Pinos, Benissa, encargada de leer el manifiesto reivindicativo en la plaza del Ayuntamiento y entregárselo al alcalde de la localidad, Abel Cardona, ha asegurado que este es solo el principio de una batería de acciones y movilizaciones hasta que la conselleria rectifique sus actuaciones y se ponga a trabajar en un plan de contención.

“No nos quitarán la dignidad sin luchar por conservar lo que plantaron nuestros antepasados con mucho sacrificio”, proclamó Ferrer. Por su parte, Jóvenes Agricultores ASAJA Alicante reclamó información “transparente, veraz y actualizada de los resultados de las muestras”. Su presidente, Eladio Aniorte, apuntó que “nos da la sensación de que la Conselleria está cocinando los resultados de las muestras pendientes a su antojo y se mantiene a la espera de publicarlos en el momento que más les convenga”. Para Aniorte “es imperdonable que en una crisis de sanidad vegetal de tal calibre la Administración no se siente con los afectados y vaya con ellos de la mano para solucionar el problema”. A su juicio, el Gobierno valenciano está “sacrificando al eslabón más débil”: el agricultor.