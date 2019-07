The examples populate this alert with dummy content

ALCOY Unas chispas de una torre de electricidad causan un incendio en Serelles La rápida intervención de los efectivos logra extinguir las llamas que han quemado 1.250 metros cuadrados de matorrales en la falda de la Sierra Mariola viernes, 12 de julio de 2019 Compartir Twitter Whatsapp Unas chispas de una torre de electricidad causan un incendio en Serelles, donde se han quemado 1.250 metros cuadrados de matorrales, según fuentes de los bomberos. El suceso ha ocurrido esta tarde debido a una avería en uno de los aislantes que provocó las chispas que prendieron las hierbas del terreno donde se sitúa la infraestructura metálica. Hasta el lugar se han desplazado dotaciones del parque de bomberos de Cocentaina, dos unidades de bomberos forestales, tres autobombas y una avioneta para extinguir las llamas. No fue el único incendio, ya que también se declaró otro en la calle Perú, cerca de unas viviendas, y que calcinó 1.000 metros cuadrados de vegetación, según las citadas fuentes. En este caso, se desconocen las causas que han originado este fuego en una jornada en la que la comarca está en el nivel 3 de preemergencia por alto riesgo de incendios forestales.