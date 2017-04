The examples populate this alert with dummy content

MOROS Y CRISTIANOS Unas fiestas condicionadas por los efectos del temporal de enero Las filaes clausuradas se trasladan a locales alternativos y el Ayuntamiento diseña un plan para evitar el colapso del tráfico lunes, 10 de abril de 2017 Alcoy afronta unas fiestas de Moros y Cristianos condicionadas por los efectos del temporal del pasado mes de enero. Las filaes con las sedes clausuradas se trasladan a locales alternativos mientras el Ayuntamiento ha diseñado un plan de transporte para evitar el colapso del tráfico, especialmente el Día de las Entradas. El cierre del puente de Fernando Reig y el de La Beniata el 22 de abril ha obligado al Ayuntamiento a reforzar los autobuses lanzadera desde la Zona Norte y desde el polideportivo, donde estarán las principales zonas de aparcamiento para los turistas que lleguen a Alcoy para presenciar los desfiles. El pasado año Fomento abrió parcialmente el puente, que ya estaba en obras, para dar alternativas de tráfico. Este año, después de los daños detectados en los tirantes que sustentan la infraestructura, esa opción es inviable. El Día de las Entradas habrá tres autobuses con una frecuencia de 30 minutos para llevar a los turistas hasta el Viaducto, desde donde podrán acceder a la zona Centro. Los otros dos días de Fiesta habrá servicio de autobús con dos líneas especiales. Una unirá la Zona Alta, el recinto ferial y la Zona Norte. La otra unirá Batoy, Santa Rosa, Ensanche y Zona Norte. Aparte de las complicaciones en el tráfico por la falta de alternativas, el temporal de enero ha obligado a las filaes Abencerrajes y Llana a buscar sedes alternativas para desarrollar sus actos internos, puesto que los locales permanecen clausurados desde el pasado mes de enero por el desprendimiento de parte de la ladera del río. La filà Abencerrajes se marcha a las instalaciones del campus de Alcoy de la Politécnica, mientras que la filà Llana combinará diversas opciones, como ha explicado su primer tro, Jordi Soler. “El día de la Gloria estaremos en el hostal Savoy y el día de San Jorge en el restaurante del Sercotel”, afirma. La filà instalará una carpa en la calle Orberà para celebrar otros eventos. Soler ha destacado el apoyo del resto de filaes como “el único” que ha recibido la Llana desde que se quedó sin local como consecuencia del desprendimiento. Según una primera estimación, la reparación de la ladera tiene un coste de medio millón de euros.