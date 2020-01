The examples populate this alert with dummy content

TEMPORAL Unas filtraciones en el depósito de Barxell obligan a cortar el agua en tres barrios de Alcoy El Ayuntamiento ya trabaja en limpiar este receptáculo, tras observarse que el agua salía turbia, y espera tener solucionada la incidencia esta tarde martes, 21 de enero de 2020 Compartir Twitter Whatsapp A causa del temporal, se han producido unas filtraciones en el depósito de agua de Barxell por lo que se ha cortado el suministro de agua a las viviendas en los barrios de Santa Rosa, Batoi y parte alta del Ensanche, según informan desde el Ayuntamiento. Los operarios ya trabajan en “purgar el depósito y que quede en perfectas condiciones” por lo que desde el consistorio indican que “se espera recuperar el suministro esta tarde”. Con todo, desde el Ayuntamiento de Alcoy se pide no consumir el agua, ni para cocinar ni para higiene, según las citadas fuentes.