INICIATIVA Únicas, especiales, como ninguna Imaginarte, la empresa de comunicación de origen alcoyano, impulsa con la aceitunera La Española una campaña para visibilizar a las mujeres martes, 12 de junio de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (11/06/2018) Imaginarte, la empresa de comunicación de origen alcoyano, impulsa con la aceitunera La Española, una campaña para visibilizar a las mujeres con el lema Como ninguna. La iniciativa anima a compartir en redes sociales imágenes con dedicatoria de mujeres de nuestro entorno que admiramos. Antonio Piñero, creativo de Imaginarte, ha explicado este lunes en Hoy por Hoy Alcoy que la iniciativa anima a los participantes a compartir en redes sociales imágenes-dedicatoria dirigidas a aquellas mujeres de nuestro entorno a las que admiramos personalmente. “La intención es destacar y reconocer el talento, el valor, el esfuerzo de mujeres únicas y especiales”. En solo unas semanas la marca ha conseguido recoger varios cientos de dedicatorias y el audiovisual vinculado a la acción acumula ya más de 112.000 visionados y ha llegado a más de dos millones de personas en redes sociales. “Todos tenemos cerca mujeres especiales que, aunque anónimas para el conjunto de la sociedad, tienen un papel imprescindible en las vidas de todos aquellos que tienen la suerte de conocerlas. Amigas, madres, abuelas, compañeras, hermanas… Se lo merecen. Porque todas, a su manera, son como ninguna”. El audiovisual con el que se convoca este particular homenaje lleva semanas circulando por las redes. La iniciativa #ComoNinguna está planteada como un homenaje colectivo que visibiliza la labor de esas mujeres únicas. Este toma forma a partir de una serie de imágenes-dedicatoria para compartir a través de redes sociales como Instagram, Twitter o Facebook empleando el hashtag #comoninguna. Hasta el momento la acción cuenta con cientos de participantes de los que cada semana se han seleccionado varios finalistas. Entre las propuestas recibidas, destacan historias como la de la madre de @antiagp, que lleva décadas dedicando sus vacaciones a la mejora de la calidad de vida de los más desfavorecidos, la cariñosa suegra a prueba de falsos mitos de @illunatorsoy o la reflexión compartida por @pilartejero: pura poesía para dibujar a una mujer irremplazable. Son solo dos ejemplos del tipo de mujeres y realidades que la acción busca poner en valor. La iniciativa ha ido sumando apoyos a lo largo de estas semanas. Plataformas como #mujeresaseguir o el Club de las Malas Madres, además de diversas mujeres destacadas dentro del mundo de la cultura, el arte y el periodismo han querido formar parte de este homenaje popular y necesario. Varias de ellas componen, de hecho, el Jurado que valorará y premiará la originalidad y la fuerza emocional de las participaciones recibidas. La presidencia del mismo corresponde a María Marte, chef con dos estrellas Michelin. Junto a ella encontramos a la creativa y directora del Club de las Malas Madres Laura Baena; la escritora, pintora y dibujante Paula Bonet; la empresaria social y directora de A Puntadas, Rosa Escandell y la artista visual Yolanda Domínguez. El Jurado se completa con María José Rodríguez, vicerrectora de responsabilidad social, inclusión e igualdad de la Universidad de Alicante, que tiene estas palabras para la iniciativa #comoninguna: “Es todo un privilegio ser parte de un proyecto tan singular, capaz de unir referentes en nuestra propia historia: una de nuestras marcas más emblemáticas con las mujeres de nuestra vida”. El mundo de la gastronomía también se ha volcado con la acción, cuyos premios finales buscan dar a conocer el trabajo de aquellos restaurantes con Estrella Michelin dirigidos por chefs mujeres: un total de 18 en nuestro país. La participación en la iniciativa, así como cualquier novedad asociada a la misma, puede ser seguida tanto en la web www.comoninguna.com como en el perfil @EsComoNinguna en Facebook, Instagram y Twitter.