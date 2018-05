The examples populate this alert with dummy content

UNICEF incluye a Alcoy como candidata a ser Ciudad Amiga de la Infancia Después de dos años de trabajo, la ciudad pasa a la recta final para conseguir este reconocimiento, cuyo veredicto se decidirá a finales de octubre - Una Ciudad Amiga de la Infancia implica el desarrollo de políticas municipales a favor de los Derechos del Niño y la adopción de Planes de Infancia, entre otras sábado, 26 de mayo de 2018 UNICEF ha aceptado a la ciudad de Alcoy como candidata al VII Reconocimiento Ciudades Amigas de la Infancia. El Gobierno aplaude esta noticia y destaca las "múltiples iniciativas" realizadas por diferentes concejalías pensando en los más pequeños de la ciudad y asegura que "la ciudad se merece estar en esta red". Los objetivos que tiene el programa son impulsar la adopción de Planes de Infancia Municipales, promover la participación de los niños y niñas en la vida pública municipal a través de los Consejos de Infancia, impulsar el desarrollo de políticas municipales que tienden a favorecer la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño y promover el trabajo en Red de UNICEF Comité Español con las entidades locales. La Concejalía de Políticas Sociales lleva más de dos años trabajando intensamente para conseguir esta distinción. La incorporación de Alcoy al programa Ciudades Amigas de la Infancia de UNICEF (CAI) fue aprobada en el Pleno de diciembre de 2015. Poco después, Aroa Mira, concejala de Políticas Sociales, se reunió acompañada por la Jefa del Departamento de Bienestar Social del Ayuntamiento de Alcoy, Eloísa Sempere, con los representantes de UNICEF, quienes explicaron los pasos a seguir para que Alcoy entrara en este programa en la convocatoria de junio de 2018 y todo el trabajo a realizar durante estos dos años. Los dos puntos fundamentales para poder acceder en este programa eran la creación de un Plan Infantil de Infancia y de un órgano que regule la participación infantil. En cuanto al órgano que regula la participación de niños y jóvenes, se constituyó el CLIA, Consejo Local de Infancia y Adolescencia de Alcoy, a finales de noviembre del año pasado, con 36 alumnos, todos escogidos por el propio alumnado de los centros adheridos a la iniciativa. Concretamente hay un representante de quinto de primaria de cada colegio público; uno de primero y tercero de ESO por cada instituto; y de cada centro concertado hay un representante de quinto de primaria, uno de primero de ESO, y otro de tercero de ESO. El Ayuntamiento recuerda que la paridad fue una exigencia en el proceso de votación. En total son 17 los centros escolares con representación al CLIA: cuatro públicos (Horta Major, Miguel Hernández, Romeral y Sant Vicent), nueve concertados (La Presentación, Jose Arnauda, La Salle, Sagrada Familia, Salesianos Juan XXIII, Salesianos San Vicente Ferrer, Sant Roc, San Vicente de Paúl y Santa Ana), tres institutos (Andreu Sempere, Cotes Bajas y Pare Vitòria) y un centro de educación especial (Tomàs Llàcer). Plan Infantil de infancia El Ayuntamiento asegura que el Plan Infantil de Infancia ya está redactado y que se llevará en breve al Pleno. Es la hoja de ruta que marcará las políticas a desarrollar en este campo de 2018 a 2023. Este plan se ha desarrollado de forma transversal desde varios departamentos del ayuntamiento, siguiendo procesos de participación. "Desde UNICEF, nos felicitaron en el último encuentro de Ciudades Amigas al que asistimos de observadores por las políticas que estamos llevando adelante en temas de infancia, como el programa 'APPI' o 'FARO' y nos animaron a seguir por este camino", apunta la concejala. Desde el Gobierno se destacan las actuaciones realizadas para implicar a los pequeños en la vida de la ciudad y mejorar su día a día con infraestructuras y actividades: inversiones en la mejora de parques infantiles, la puesta en marcha de los presupuestos participativos para niños, ejecutados ya en 2017; la ampliación de la Escuela deportiva de iniciación (EPI), o la ya consolidada Mostra de Teatre Escolar.