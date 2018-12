The examples populate this alert with dummy content

EDUCACIÓN UNICEF reconoce a La Salle como centro referente Ha recibido el distintivo de Centro referente en la educación de los derechos de la infancia y la ciudadanía global lunes, 17 de diciembre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp El colegio La Salle Alcoy ha recibido un reconocimiento de UNICEF como ‘Centro referente en la educación de los derechos de la infancia y ciudadanía global’. Este reconocimiento llega con motivo de proyecto en el que estuvieron trabajando el pasado curso un grupo de alumnos, padres y profesores para ser reconocidos por UNICEF como centro de referencia en la defensa de los derechos de los niños. Esta iniciativa ha estado encabezada por Ana Carbonell, responsable del Departamento de Pastoral del centro y ha tenido un final feliz que se ha traducido en un acto que ha tenido lugar en el colegio. La Salle ha recibido la visita de Lluís Caplliure, reponsable de educación de UNICEF de la Comunidad Valenciana, quien ha entregado al director, Marc Segura, un diploma acredidativo. También han estado presentes los concejales de Educación, Alberto Belda y de Bienestar Social, Aroa Mira, así como una representación de alumnos, profesores y padres. Segura ha destacado la importancia de este reconocimiento, “más que un premio es un compromiso con la sociedad”, ha explicado. La Salle Alcoy ha sido uno de los tres centros de la Comunidad Valenciana que ha obtenido este reconocimiento.