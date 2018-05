The examples populate this alert with dummy content

MOROS Y CRISTIANOS Unidad para completar la directiva del Casal Los siete aspirantes forman una candidatura conjunta, la única presentada para las elecciones del 1 de junio - 11 candidatos aspiran a renovar el cuerpo de Mayorales en las elecciones del 26 de mayo lunes, 14 de mayo de 2018 Compartir Twitter Whatsapp Una candidatura conjunta es la única que aspira a completar la Junta Directiva de la Asociación de San Jorge. Al cargo de mayoral se presentan once candidatos. Los siete aspirantes a formar parte de la directiva del Casal se han unido bajo una única candidatura. Al cargo de vicepresidente primero aspira salir reelegido Francisco Campos, que ocupa ese puesto desde 2014. También opta a la reelección el contador, Gonzalo Bou. La candidatura única promueve como secretario a Rafael Sempere, vicesecretario hasta 2016. Como vocales se presentan Juan José Esteve y Francisco García, ambos de la filà Judíos, Jorge Ortiz, de la filà Navarros, y Raúl Ponsoda, de los Berberiscos. Las elecciones serán el viernes, 1 de junio, en una asamblea extraordinaria. Antes de las elecciones a la Junta Directiva se celebrarán los comicios para renovar 7 plazas de mayoral, la figura responsable del fomento del culto al patrón y de mantener la iglesia erigida al santo. Los candidatos son: Juan José Alcaraz, Antonio Aparisi, Dionisio Balaguer, Mario Baudí, Francisco Belda, Juan José Ferri, Fernando Jordà, Juan José Jordà, Francisco Pastor, Jacinto Santacreu y Juan Santacreu.