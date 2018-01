The examples populate this alert with dummy content

JORNADA Unidad para fomentar la cooperación entre emprendedores Seis entidades lanzan el primer networking empresarial de L’Alcoià y El Comtat jueves, 25 de enero de 2018 Compartir Twitter Whatsapp El CEEI, el campus de Alcoy, Jovempa, la Mancomunidad, la Cámara de Comercio y el Ayuntamiento de Alcoy se han unido para organizar el primer networking empresarial de la comarca, una iniciativa que pretende propiciar negocios conjuntos entre empresas de nueva creación. La actividad se celebrará el próximo miércoles, 31 de enero, en la sala Ágora de Alcoy. Cada emprendedor dispondrá de tres minutos para exponer su proyecto empresarial. El objetivo es claro: “Juntar a empresas para que hablen entre ellas y puedan generar posibles colaboraciones”, resume el presidente de la Mancomuniad de L’Alcoià y El Comtat, Manuel Gomicia, quien destaca que “por primera vez” se unan las entidades que trabajan el emprendedurismo en la comarca. El director del CEEI, Jesús Casanova, admite como problema que empresas de un mismo territorio no puedan trabajar conjuntamente “porque no se conocen”. A este inconveniente viene a poner solución la jornada del miércoles. Para Casanova es importante que de los contactos del networking puedan vincularse industrias y empresas de nuevas tecnologías. Los organizadores esperan reunir a 25 emprendedores. De momento, ya hay 14 inscritos. Por parte del campus habrá presencia de titulados que recientemente han creado empresas. Jaume Masià, subdirector de Emprendimiento de la universidad en Alcoy, resalta que los diferentes organismos creen un “frente común” para “promover la cooperación de emprendedores". La inscripción está abierta en la página web del CEEI Alcoy-Valencia.