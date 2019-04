The examples populate this alert with dummy content

ELECCIONES Unides Podem Esquerra Unida apuesta por el ecologismo y el feminismo En un acto que ha tenido lugar en la Sala Àgora con la participación de las alcoyanas Estefanía Blanes y Naiara Davó, candidatas a Les Corts miércoles, 17 de abril de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (17/04/2019) Unides Podem-Esquerra Unida ha celebrado un acto dentro de su campaña electoral en el que ha dado a conocer a los candidatos de la provincia para las instituciones autonómicas y nacionales, dos de ellas, Estefanía Blanes y Naiara Davó, alcoyanas. La alcoyana Estefanía Blanes, número 3 de la lista, se ha fijado en aspectos como la ecología y la industria y ha explicado que se deben proteger de forma firme los dos parques naturales que tenemos en Alcoy y que la mala situación de la industria textil en general obliga a realizar un cambio del modelo económico. La otra alcoyana, Naiara Davó, número 4 de la lista, ha hecho hincapié en la creación de una conselleria de feminismo y LGTBI y dotarla de una partida presupuestaria para poder realizar actividades de protección a estos colectivos. Así junto a Blanes y Davó, han tomado parte Beatriu Gascó y Rosa Pérez, todas ellas candidatas de la confluencia a Las Cortes Valencianas. También ha participado Txema Guijarro, candidato por Alicante al Congreso de los Diputados.