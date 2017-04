The examples populate this alert with dummy content

ACUERDO Unidos por la infancia Aitex donará 10.000 euros a UNICEF para fomentar la educación de los niños en Bangladesh y África martes, 18 de abril de 2017 escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (18/04/2017) Aitex se une al programa Escuelas Amigas de la Infancia que UNICEF lleva a cabo en Asia y África con una aportación de 5.000 euros para cada proyecto. El Instituto Tecnológico del Textil ha firmado un convenio con UNICEF por el que donará 10.000 euros para promover la educación de los niños en Bangladesh, Asia, y en África. De esta manera, Aitex entregará 5.000 euros a cada uno de estos dos proyectos, amparados dentro del programa Escuelas Amigas de la Infancia. La iniciativa tiene como objetivo facilitar el acceso a la educación de calidad por parte de los más vulnerables, cuyos esfuerzos se centran en potenciar la matriculación en la educación preescolar, mejorar la calidad de la educación primaria y fomentar el paso a la educación secundaria. El acuerdo responde al compromiso de Aitex con la infancia, que se enmarca en su política de Responsabilidad Social Corporativa.