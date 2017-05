The examples populate this alert with dummy content

PATRIMONIO Unidos por el legado Empresarios, profesionales y académicos crean una asociación para conservar el patrimonio material e inmaterial de Alcoy jueves, 04 de mayo de 2017 escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (04/05/2017) Alcoy se compromete con su pasado a través de una asociación destinada a difundir el patrimonio alcoyano. Un grupo de cuarenta personas, entre empresarios, profesionales y académicos, se han unido con un objetivo común: su cariño a la historia de Alcoy y a su patrimonio material e inmaterial. De esta manera nace la Asociación Legado Histórico Industrial de Alcoy, cuya finalidad es recuperar el pasado para conservarlo en el futuro. La asociación, abierta a cualquier persona interesada, cuenta con una web, legadoalcoy.wordpress.com, además de contemplar acciones de difusión que quiere enfocar sobre todo a los más jóvenes. No obstante, el objetivo de sus socios fundadores es consolidarse como fundación en un futuro.