TREN Unidos Podemos reclama al Gobierno central que cumpla en la ejecución de las obras de la línea Alcoi-Xàtiva La senadora del grupo parlamentario, Vicenta Jiménez, ha presentado una moción en la Cámara Alta que insta al Gobierno a concretar las medidas del Plan de Cercanías 2017 para la Comunidad Valenciana, que prevé 1.436 millones de euros en ocho años miércoles, 03 de enero de 2018 Compartir Twitter Whatsapp El grupo parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea ha presentado una moción en la Cámara Alta en la que pedirá al Gobierno "concreción" acerca del Plan de Cercanías 2017 anunciado por el Ministerio de Fomento y que contempla 45 medidas que habrán de ejecutarse desde 2017 hasta 2025. La moción reclama la necesidad de presentar un calendario de obras concreto e informes periódicos de evaluación, así como llevar a cabo un seguimiento efectivo de la aplicación material de este Plan. La propuesta, en boca de la senadora Vicenta Jiménez, pretende despejar "dudas pendientes" de este plan del pasado 18 de diciembre con el que, como anunció el ministro Íñigo Gómez de la Serna, el Gobierno prevé revisar y modernizar la red a través de una inversión de 1.436 millones de euros, 1.081 para actuaciones en infraestructuras y 354 destinado a material rodante y estaciones. En las mejoras de los tramos entre Valencia y Castellón se anunció la inversión de 958 millones de euros, y en Alicante, de 122. Según el grupo parlamentario, aunque el plan incluye reivindicaciones históricas, como la línea Alcoi-Xàtiva, también "deja dudas" pendientes, por lo que desconfía del mismo. El grupo recuerda que, hace ocho años, el Gobierno ya presentó un Plan de Infraestructuras Ferroviarias de Cercanías para la Comunidad Valenciana 2010-2020 (Blanco y Camps), presupuestado en 3.400 millones y del que no se ha ejecutado prácticamente ninguna actuación. Un ejemplo, dicen, es la inversión de 30 millones de euros contemplada para la línea Alcoi-Xativa, de los cuales únicamente se invirtieron 5,5 millones "que solo han servido para evitar que la infraestructura se desmorone, ya que está bien lejos de la inversión necesaria para modernizar y garantizar el futuro de la línea". Bajo este motivo, Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, en la moción, solicita a Rajoy un acuerdo con la Generalitat Valenciana para ejecutar las inversiones necesarias, concretando las medidas imprescindibles para tener una red ferroviaria de cercanías acorde a las necesidades actuales de los ciudadanos.