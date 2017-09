The examples populate this alert with dummy content

CONMEMORACIÓN Unión Alcoyana alcanza los 100.000 clientes La aseguradora, que cumple 140 años, destaca el papel de los mediadores en la evolución del negocio jueves, 21 de septiembre de 2017 Unión Alcoyana tiene un segundo motivo de celebración en este 2017 en el que cumple 140 años. Ha alcanzado los 100.000 clientes, una simbólica cifra que refleja, según la compañía, su “avance con paso firme”. El mediador Francisco Giner, de la agencia de seguros de Benissa, ha sido quien ha contratado el cliente número 100.000. La aseguradora ha celebrado este hito con el mediador. Enrique Jorge Rico, director general de Unión Alcoyana indica que “este obsequio es una muestra de agradecimiento por la fidelidad y confianza a las personas que, de una forma u otra, forman parte de la compañía”. Unión Alcoyana es consciente de la “importancia” de clientes, mediadores, accionistas y empleados, pilares centrales de su existencia y actividad. La compañía apuesta en su 140 aniversario por “una forma diferente de ofrecer seguros, siendo cercanos en el trato y personalizando la gestión”. Rico anima al entorno de la compañía a participar en los actos del 140 aniversario porque “hemos llegado hasta aquí gracias a ellos”.