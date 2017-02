The examples populate this alert with dummy content

CONMEMORACIÓN Unión Alcoyana evoca al gran Alcoy para celebrar su 140 aniversario La compañía prepara una muestra de su amplio patrimonio pictórico del siglo XIX - El nuevo plan estratégico apuesta por el crecimiento rentable, sostenido y sostenible lunes, 06 de febrero de 2017 escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (02/02/2017) Unión Alcoyana pretende evocar al gran Alcoy de finales del XIX para conmemorar su 140 aniversario. La compañía plantea destacar su fecha de fundación, el 25 de julio de 1877, a través de una exposición de sus fondos pictóricos y de visitas guiadas a su sede. En este proyecto que prevé desarrollar en septiembre trabaja la aseguradora, una de las 41 sociedades fundadas en el siglo XIX que siguen vigentes en España. La primera parada del aniversario ha sido la presentación de la nueva imagen corporativa de los 140 años de historia, que reinterpreta el escudo de la ciudad de Alcoy. “Unión Alcoyana lleva 140 años contando con clientes, mediadores, empleados y accionistas únicos que han hecho que la compañía, también lo sea. Nos sentimos orgullosos de lo que hemos construido, de lo que somos y de lo que vamos a ser. Seguimos siendo una compañía joven, porque tenemos un gran futuro”, afirma el director general, Enrique Jorge Rico. “En los últimos 140 años, muchos cambios han tenido lugar; cambios que con ilusión hemos ido afrontando. Con esa misma ilusión nos adaptamos a los nuevos tiempos, innovando y siendo creativos, sin por ello olvidar los valores que nos han traído hasta aquí. Desde 1877, hemos avanzado con paso firme. Y la verdad es que a pesar de que todo cambia, nos gusta pensar que nuestra trayectoria ha sido posible porque nuestros valores se mantienen: cercanía, respeto a las personas, transparencia, vocación por el buen hacer, dinamismo y solidez. Entre ellos, la cercanía es nuestro valor diferencial; tratando a nuestro entorno, de tú a tú”, manifiesta. Unión Alcoyana ha presentado recientemente su plan estratégico 2017-19, donde apuesta por el objetivo estratégico de un crecimiento rentable, sostenido y sostenible. Ese fin, según la compañía, se sustenta en tres líneas estratégicas claramente definidas: maximizar la satisfacción del cliente; mejorar la eficiencia operativa; y profundizar sobre el proceso de transformación digital. Para Enrique Jorge Rico “desde nuestros valores y nuestra cultura seguiremos siendo una de las compañías aseguradoras con mejor reputación en el sector, que manifiesta su preocupación real por las personas y el entorno, siendo la preferida por los clientes más exigentes y formada por los mejores profesionales. Contamos con la capacidad y voluntad para recorrer este camino, con la misma ilusión desde 1877”.