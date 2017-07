The examples populate this alert with dummy content

CELEBRACIÓN Unión Alcoyana refuerza sus lazos con Alcoy en su 140 aniversario La aseguradora agradece con un acto institucional la confianza de clientes y colaboradores viernes, 14 de julio de 2017 El vínculo que Unión Alcoyana Seguros mantiene con la ciudad que vio nacer a la compañía el 25 de julio de 1877 ha quedado reforzado este jueves durante el acto institucional celebrado en el restaurante Torre de Cotes. La aseguradora ha mostrado su agradecimiento a colaboradores y clientes en un acto con representación de todos los ámbitos de la sociedad alcoyana. Unión Alcoyana Seguros es una de las 41 sociedades de España creadas en el siglo XIX que todavía mantienen su actividad. La compañía, en pleno desarrollo de su plan estratégico, ha iniciado la celebración pública de su 140 aniversario haciendo partícipe a numerosas entidades, a las que obsequió con una estatuilla conmemorativa. La entidad seguirá con el aniversario tras el verano. Tal y como avanzó en febrero, la intención es vincular la celebración a la cultura, sobre todo a través de la puesta en valor y difusión del amplísimo patrimonio pictórico que conserva la compañía.