COMARCAS Unión de la Mancomunitat y la Serra Mariola para promocionarse La marca del parque natural se ve reforzada tras el acuerdo de ambas entidades- El objetivo es consolidar el Plan de Competitividad Turística sábado, 11 de marzo de 2017 escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (10/03/2017) La Mancomunitat del pobles de L'Alcoià y El Comtat y la Associació Serra de Mariola han suscrito un convenio para la promoción turística de las poblaciones que representan ambas entidades. La firma se produjo este jueves en Muro y el presidente de la Mancomunitat, Manolo Gomicia, destacó de este acuerdo es un hecho "histórico". "Hemos conseguido unir esfuerzos para la promoción turística de la sierra Mariola". Tiene por objeto la consolidación de las acciones del Plan de Competitividad Turística que promueven la Generalitat Valenciana, la Diputación de Alicante y el Patronato de Turismo. La acciones de promoción conjunta se desarrollarán el las poblaciones de la mancomunitat y de la Serra Mariola