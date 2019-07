The examples populate this alert with dummy content

EPI Unos 3.400 escolares participan en l’Escola Poliesportiva d’Iniciació Han participado del programa todos los colegios de Alcoy, es decir los 13 centros educativos. Todo el ciclo de primaria, con alumnos de 6 a 12 años miércoles, 17 de julio de 2019 Compartir Twitter Whatsapp Una vez concluido el curso escolar toca hacer balance y éste es muy satisfactorio por parte de todos los agentes implicados en desarrollar el programa de las EPIS, Escoles Poliesportives d’Iniciació a L’Escola, en los diferentes centros educativos de la ciudad. Tanto profesores, técnicos especializados, personal del Centre d´Esports, clubes implicados, como por supuesto los principales protagonistas, el alumnado, valoraron de forma muy satisfactoria el que se cumpliesen los objetivos planteados al inicio del curso, implementando en los chavales a través de la iniciación en deportes menos habituales la adquisición de hábitos saludables, como la lucha contra el sedentarismo y la obesidad infantil; inculcando valores de respeto y juego en equipo y proporcionando en los alumnos un bagaje psico-motriz a través de una formación básica deportiva que potencie sus capacidades físicas, sociales, emocionales y cognitivas, contribuyendo así a su formación integral. Han participado del programa todos los colegios de Alcoy, es decir los 13 centros educativos. Todo el ciclo de primaria, con alumnos de 6 a 12 años, lo que supone alrededor de 3.400 alumnos en un total de 896 sesiones al año. Las modalidades deportivas incluidadas la EPI han sido Judo, Atletismo, Gimnasia Artística, Colpbol, Pilota Valenciana, Orientación, Goalbol i Korfbol. Para finalizar el curso y dar por concluidas las EPIS 2018/19 se realizó un año más en el Polideportivo Francisco Laporta la Olimpiada Escolar en la que participaron los alumnos de 6º de Primaria de todos los centros y en donde se hicieron equipos mezclando jugadores de unos y otros colegios promoviendo el compañerismo y la socialización. En esta actividad disputaron partidos de las diferentes modalidades deportivas trabajadas durante el curso. “Desde el Centre d’Esports agradecemos la implicación a todos los colectivos en el desarrollo de este programa durante el pasado curso, especialmente a la comunidad educativa, y comunicamos que ya estamos preparando con muchas ganas e ilusión el proyecto EPIS 2019/20”, explica el Concejal de Deportes, Miguel Juan Reig, quien destaca que “La propuesta está basada en la promoción de modalidades deportivas minoritarias unidas a la posibilidad de que los clubes y entidades deportivas de nuestra ciudad puedan impulsar la práctica de sus deportes”. “Un año más, los centros y los propios escolares nos manifiestan el interés de conocer nuevas modalidades deportivas, y la mejor manera de conocer un deporte es practicándolo. Debemos dar las gracias a los clubes implicados, así como a los centros escolares, porque esta fórmula supone una buena promoción y estimulación de especialidades deportivas minoritarias, y de la práctica del deporte en general, para niños y niñas que están descubriendo una práctica divertida y saludable”, concluye el concejal, Miguel Juan Reig.