EDUCACIÓN Unos 500 manifestantes protestan contra la ley educativa, las reválidas y la FP dual La jornada de huelga convocada por el Frente Estudiantil Unificado la secundado entre el 80 y 90% de los alumnos y una media del 15% de profesores de los centros públicos jueves, 09 de marzo de 2017 Estudiantes y profesores de la pública han parado parcialmente este 9 de marzo en Alcoy en respuesta a la huelga y manifestación convocada por el Frente Estudiantil Unificado. En Primaria se han sumado el 85% de los alumnos y el 5% de los profesores del colegio Miguel Hernández, del Horta Major sólo han secundado la protesta el 40% de los alumnos y ningún profesor, en El Romeral han parado el 66,6% del profesorado y el 80,6% de los alumnos y en San Vicente han hecho huelga el 28% de los profesores y el 82,6% de los alumnos. El seguimiento en Secundaria ha sido más alto ya que alcanza el 90% alumnado Pare Vitoria, en Cotes Baixes. En el Andreu Sempere y CIP Batoy ha rondado el 88% y 80%, respectivamente, de los alumnos de huelga. Los profesores que han parado en Secundararia están entre el 20% y el 3%, según los centros públicos consultados. El acto central ha sido la manifestación en la que han tomado parte unas 500 personas, según la organización. La marcha ha transcurrido desde las doce del mediodía entre Alzamora y la plaza de España por la Alameda y puente San Jorge. Los manifestantes coreaban consignas contra ley educativa, las reválidas y la FP dual y llevaban pancartas con lemas como "menos corrupción y más educación".