HISTORIAS Unos brazos nuevos para Mustafá La Cruz Roja en Alcoy consigue que una fundación regale unas prótesis a Mustafá, que ha viajado desde Argelia a la ciudad con una amputación en los dos brazos después de que le explotara una bomba miércoles, 26 de diciembre de 2018

El mejor regalo de estas Navidades lo ha dejado Papá Noel en Cruz Roja Alcoy. Este verano, Mustafá llegó desde Argelia hasta Alcoy huyendo de una tragedia personal. Una bomba le amputó los dos brazos a la altura del codo, lo que hace imposible que se sirva por él mismo. La fundación Prótesis 3 D, especializada en prótesis para África, le ha hecho el mejor regalo que podía esperar estas Navidades: unos brazos nuevos a medida valorados en más de 4.000 euros. "Hay que darle de comer y hacerle todo: de alguna manera, en el albergue son los propios compañeros los que se están un poco encargando de él (...) Nos pusimos en marcha, ya no solo para darle herramientas en su proceso migratorio, sino para que tuviera más habilidades para afrontar su realidad y una de las cuestiones era buscar unas prótesis", explica Pablo Granados, director local de Cruz Roja. El caso de Mustafá es especial. Se encuentra en un programa de acogida temporal pero Cruz Roja Alcoy ha tenido que prorrogar su estancia debido a su limitada situación, que desde hace unas semanas es un poco más llevadera gracias a estas prótesis.