The examples populate this alert with dummy content

LA ESTAMBRERA Unos edificios sin perspectiva para Guanyar Alcoi La coalición pide la redacción de un Plan Especial de Protección del Centro Histórico para estudiar las garantías de una construcción que sobredimensiona la oferta de viviendas de la ciudad sábado, 10 de diciembre de 2016 La ampliación a 59 viviendas más del complejo urbanístico de La Estambrera en tres edificios independientes no es una opción para Guanyar Alcoi. La coalición no ve evolución de futuro en la perspectiva que presenta ahora la nueva fase de la promotora. Un punto de vista desenfocado desde el principio, para Guanyar Alcoi. La formación hace memoria y recuerda que La Estambrera es un agravio heredado del gobierno de Sedano, que prometió que el techo del edificio no sobrepasaría en ningún caso la plataforma del pont de Sant Jordi, y que ahora provoca un gran impacto paisajístico, incide. El incumplimiento fue en dos sentidos: el primero el de unos edificios que iban a construirse para trasladar la empresa textil a un polígono industrial, cuyo traslado al final jamás se realizó. Unos fantasmas del pasado de un Ayuntamiento con gestiones "déspotas" y "llenas de intereses particulares" que, Guanyar Alcoi, sigue viendo en presente. Al impacto paisajístico se suma el aumento excesivo de la oferta de pisos en Alcoy con el nuevo paso de la promotora que, a la vez, perjudica a las pequeñas inmobiliarias. Ahora y bajo este pretexto, la formación Guanyar quiere exigir la redacción de un Plan Especial de Protección del Centro Histórico que pueda regular qué actuaciones están permitidas y qué otras no y con qué garantías tras la última noticia que, asegura, no contempla alternativas para reducir el impacto visual y paisajístico sin reducir la edificabilidad en un proyecto que "no ha tenido en cuenta los estudios y propuestas" que ofrecieran soluciones en este sentido.