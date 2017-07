The examples populate this alert with dummy content

INCIVISMO Unos vándalos destrozan el huerto social de AIN Los asaltantes provocaron numerosos daños en las instalaciones que la entidad utiliza para la formación de jóvenes discapacitados jueves, 13 de julio de 2017 escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 07.20 matinal (13/07/2017) El huerto social de la Asociación para la Integración del Niño (AIN) ha sufrido actos vandálicos. Las instalaciones, en las que desarrollan su actividad jóvenes con discapacidad, presentan numerosos daños, cuya autoría está investigando la Policía Nacional. Los asaltantes han destrozado la valla y la puerta de la caseta, en cuyo interior han provocado numerosos desperfectos. En esas dependencias almacenan los utensilios que los jóvenes emplean para trabajar la tierra. El huerto social de AIN está ubicado en la partida de Gormaig. Los intrusos han aprovechado incluso para bañarse en la balsa y, de paso, arrojar objetos, según han explicado fuentes de la entidad. AIN denunciado esta acción de vandalismo ante la Policía Nacional, que mantiene abierta una investigación.