SER DEPORTIVOS Urban Running te prepara para el trail solidari Con los profesionales de la tienda deportiva especializada Urban Running y con organizadores del Trail Solidari hablamos de esta carrera solidaria a menos de un mes de su celebración desde el mismo establecimiento miércoles, 25 de septiembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (25/09/2019) Urban Running es un establecimiento deportivo especializado el moda y zapatillas para los corredores de running, y que siempre está apoyando este trail solidari, que este año cumple siete ediciones y será el 19 de octubre. El programa de hoy de Ser Deportivos, se ha trasladado hasta el mismo establecimiento en la avenida Juan Gil Albert, 5 de Alcoy para hablar de esta prueba deportiva que ya es un referente y en la que participan alrededor de 1900 corredores. En el programa han estado Andrés Astrua de Urban Running y dos de los organizadores del trail solidari como Paco Fuster y Nacho Company. De lo importante que es correr con un buen calzado, de la ventaja que tiene comprar en tienda física y de las últimas novedades del trail, hemos hablado con ellos.