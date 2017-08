The examples populate this alert with dummy content

DECATLÓN Ureña, hace marca personal en el Mundial El atleta de Onil logró su propio récord con 8.125 puntos, cifra que le situó en la novena plaza logrando la segunda mejor marca española en decatlón lunes, 14 de agosto de 2017 escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 07.20 matinal (14/08/2017)

AUDIO Hoy por hoy Alcoy 08.50 matinal (14/08/2017) Jorge Ureña, atleta de Onil e inconformista por naturaleza, ha logrado la segunda mejor marca española en decatlón en un Mundial de Atletismo con 8.125 puntos, por detrás de los 8.200 de Antonio Peñalver, que fue octavo en Tokio en 1991. Ureña ha acabado noveno en Londres 2017. Sus 8.125 puntos le suponen marca personal, al igual que logró su propio récord en varias pruebas como los 48.72 en los 400 metros, sus 14.15 en los 110 metros vallas que le otorgan mejor marca del año, al igual que los 11 segundos logrados en la primera prueba realizada, los 100 metros. Mundial de números para el atleta de Onil que acabó siendo noveno en la clasificación final. Por pruebas, en los 100 metros, Ureña con 11 segundos de carrera logró marca del año otorgándole 861 puntos; en longitud consiguió 7 metros y 21 centímetros; en peso 13.91; en altura, a pesar de su estatura de 1.78, logró saltar 2.08 acabando tercero en esa prueba; en los 400 metros logró marca personal con un tiempo de 48.72, esas fueron las competiciones del viernes. El sábado, con la sesión matutina, las pruebas no pudieron empezar mejor para Ureña, ya que quedó primero de su serie en los 110 metros vallas con 14.15, marca del año para el de Onil. En el lanzamiento de disco, la peor prueba para Ureña, consiguió 36.33 metros tras un primer lanzamiento de 33.02 y un tercero nulo. En pértiga, el decatleta se quedó en los 5 metros clavados. Después vino la jabalina, en la que su mejor lanzamiento fue el primero con 56.06, un segundo de 55.01 y el tercero lo anuló él mismo porque vio que iba a quedarse por debajo de las marcas conseguidas en los anteriores lanzamientos. Ureña llegó al Mundial de Atletismo con algunas molestias en el hombro, algo que pudo influirle en las pruebas de fuerza. Por último, el decatlón se cerró el sábado 12 de agosto con los 1.500 metros, competición en la que el de Onil fue segundo con 4 minutos, 26 segundos y 43 centésimas, cerrando el Mundial noveno con 8.125 puntos, marca personal de Jorge Ureña.