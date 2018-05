The examples populate this alert with dummy content

TRAGALUZ Va de lletres Este dijous portem art i literatura al suplement cultural de Radio Alcoy, que enceta una programació dedicada a la cinquena Trobada de Gent de Lletres que organitzen la Coordinadora Alcoià i El Comtat pel Valencià i el Club Unesco jueves, 10 de mayo de 2018 Compartir Twitter Whatsapp La primavera literària ha arribat a la ràdio. Maig és el mes en què floreixen les lletres a Alcoi de la mà dels encontres que organitzen la Coordinadora Alcoià i El Comtat pel Valencià amb el Club Unesco. Des de l'aposta ferma que manté Tragaluz amb la cultura no podíem deixar de banda la que és ja la cinquena Trobada de Gent de Lletres, conferències dels millors escriptors i escriptores de la comarca que es donaran cita en Alcoi. La primera, aquest divendres, 11 de maig, de la mà de Joaquim Espinós i el seu darrer llibre: La presó del cel. Abans de què arribe al Club Unesco, a les 19.30 hores, estarà a Tragaluz aquest dijous. I com la màgia de la ràdio permet estar en dos llocs a la vegada, viatgem fins a Córdoba de la mà de l'artista madrileny afincat a Benàmer Chemi Galiano. El Museu de Belles Arts de la ciutat andalusa acull la seua darrera intervenció, dedicada a la dona: Amazonas de Mayo.