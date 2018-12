The examples populate this alert with dummy content

EL CAFÉ DEL ALCOYANO "Vale la pena esperar la oportunidad" El portero del Alcoyano Javi Ortega ha pasado por Ser Deportivos para tomar "el café del Alcoyano" como cada jueves desde Premium Sport Café jueves, 13 de diciembre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (13/12/2018) Javi Ortega, ha sido nuestro invitado en Ser Deportivos que como cada jueves hemos realizado en Premium Sport Café. Con el jugador del Deportivos hamos conversado de muchas cosas, su mentor, sus inicios y otros tantos argumentos que nos han servido para conocer a este portero valenciano de 22 años que llegó en pretemporada con la concición de convencer para quedarse y lo consiguió a base de mucho trabajo. No te pierdas todo lo que ha dicho en Ser Deportivos, como siempre con la colaboración de Héctor Rúa.