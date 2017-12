The examples populate this alert with dummy content

ECONOMÍA Valencia acogerá en 2018 la Convención Anual de la patronal europea del textil Reunirá en otoño a unos 200 empresarios- Ateval ve esta designación como un reconocimiento a las gestiones que durante los últimos años viene realizando en Bruselas. lunes, 11 de diciembre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp La Confederación Europea de la Industria del Textil y la Confección (Euratex) celebrará en 2018 su convención anual en Valencia. Esta decisión se ha producido tras una intensa labor tanto de la patronal textil española, en la figura de su presidente, Manuel Díaz, y de su secretaria general, Marta Castells, como del presidente de ATEVAL, el alcoyano León Grau y del departamento de Proyectos Internacionales de la patronal valenciana. Euratex, creada en 1996 y con sede en Bruselas, representa los intereses europeos de la industria textil y la confección a nivel de las instituciones de la UE. Su Convención Anual ha reunido cada año a cerca de 200 empresarios textiles de toda Europa. La decisión de celebrar la edición 2018 en Valencia se produjo el pasado 1 de diciembre de 2017. En la comunicación oficial, el presidente de la entidad Klaus Huneke agradecía al Consejo Intertextil español su propuesta de acoger el evento en España. La convención se celebrará en otoño de 2018 y León Grau, presidente de ATEVAL, la define como “una oportunidad extraordinaria para que las empresas de ATEVAL puedan participar de forma activa y aportar su visión sobre los retos y las oportunidades para nuestro sector en los próximos años. Supone un reconocimiento al Consejo Intertextil Español y también a la industria textil valenciana, a través de su representatividad ejercida en Bruselas por ATEVAL”. ATEVAL es la asociación sin ánimo de lucro que agrupa y coordina a las empresas del sector textil de la Comunidad Valenciana y cuyo cometido es defender y representar los intereses comunes de estas empresas. Tiene como misión desarrollar en favor de las empresas y del sector textil, prioritariamente de la Comunitat Valenciana, la representación patronal y defensa de los intereses colectivos ante todas las instancias y grupos de interés, así como prestar servicios de forma competitiva a las empresas asociadas. Representa al clúster Textil Valenciano. Euratex es la Confederación Europea de la Industria del Textil y la Confección que representa los intereses de esta industria ante las instituciones de la UE. Como voz de la industria europea, EURATEX tiene como objetivo crear un entorno favorable dentro de la Unión Europea para la fabricación de productos textiles y prendas de vestir. Actualmente representan a unas 177.700 empresas con una facturación de € 171 mil millones, que emplean a 1,7 millones de trabajadores. Se creó oficialmente en 1996 por una fusión de tres organizaciones presentes en Bruselas desde principios de los años 60 para promover nuestra industria.