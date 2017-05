Valls centenari

Joan Valls i Jordà (Alcoi 1917-1989) haguera complit 100 anys aquest 1 de maig del 2017. Per tal de celebrar-ho, Alcoi s'ha acostat a la plaça del Fossar, on el poeta va viure tants anys i on la ciutat li ha ret un homenatge amb música, poesia i flors. Poques novetats ha introduït l'associació que porta el nom del poeta i que s'encarrega d'organitzar aquest acte en l'any del centenari.

L'emotivitat, tanmateix, ha marcat tot l'homenatge. A la reivindicació de la memòria de l'autor de La cançó de Mariola o Versos a Sara li ha donat veu l'escriptor Manel Rodríguez i l'actriu Rosanna Espinós. Tots dos han lamentat que l'Acadèmia Valenciana de la Llengua no haja accedit a declarar el 2017 com l'Any Joan Valls a tot el País Valencià. "Sempre som a temps de véncer les forces de l'oblit i la ingratitud i de col·laborar en escampar la poesia de Valls als quatre vents de la nostra ciutadania", ha assenyalat Espinós, que ha agraït el seguici d'activitats que la societat civil està organitzant per a recordar a Joan Valls.

Després dels parlaments, la Coral Polifònica Alcoiana ha estrenat la versió musical que Carles Marquina ha fet del poema Fidel per sempre. Les sempre simbòliques La Muixeranga i El cant dels ocells, a càrrec d'Hiroshi Fiji i Lluis Torró, s'han barrejat a la recitació de textos de Valls, a càrrec de poetes, rapsodes i familiars. Cantautors locals també han fet sonar la seua música per honorar el record del poeta. L'ofrena floral ha tancat un acte emmarcat en la programació de l'Any Joan Valls, declarat per l'Ajuntament d'Alcoi i que, malgrat l'oblit de l'administració autonòmica, continuarà durant els mesos vinents.