LITERATURA Valls, de puño y letra Las bibliotecas municipales de Alcoy, junto con 11 librerías, dedican el Día del Libro, este jueves, 30 de marzo, a la figura y la poesía del escritor alcoyano Joan Valls con motivo de su centenario martes, 28 de marzo de 2017 Alcoy dedica este jueves el Día del Libro a su escritor Joan Valls. Las bibliotecas municipales de Alcoy, junto con 11 librerías, preparan una serie de actividades. Una jornada que este año girará en torno a la figura y lo poesía del escritor alcoyano Joan Valls con motivo de su centenario. En esta ocasión, el obsequio para la compra de libros será precisamente su antología poética, 100 anys, 100 poemes, de los que se repartirán 500 ejemplares, además de un descuento del 10% en la compra de libros. Las actividades con motivo del Día del Libro han comenzado con unos talleres en la Agencia de Lectura La Uixola, para alumnos de Primaria, que están realizando un árbol de poemas con Valls, y que se están desarrollando desde el 21 de marzo y se prolongarán hasta el 6 de abril. Además, hay previstos dos encuentros con escritores: el escritor Jordi Peidro, que después de estar este martes en el colegio La Salle, llega a Cotes Baixes este jueves, 30 de marzo. Para este miércoles hay preparadas dos sesiones especiales para escolares en el Teatro Principal del espectáculo de La Dependent Això era una volta…, del escritor Jordi Raül Verdú.